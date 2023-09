Per iniziativa di due giovani pattesi, Gaetano Bertè e Giuseppe Tommasino fondatori dell’associazione onlus Spiderman in Corsia, presso la cittadella dello sport comunale di Marina di Patti, è stato organizzato il primo torneo del cuore, manifestazione sportiva con l’intento di raccoglie fondi per l’associazione.

L’idea nasce dall’impegno del più famoso Spiderman in corsia, Mattia Villardita che da anni, dopo il lavoro, si trasforma in un Uomo Ragno con il potere speciale di far sorridere i piccoli pazienti degli ospedali pediatrici.

Così anche Giuseppe e Gaetano, venuti a conoscenza di questa storia, hanno scelto di svestire gli abiti da lavoro per indossare quelli del Supereroe.

“La nostra associazione è nata da pochi mesi –dicono Gaetano Bertè e Giuseppe Tommasino-, ci stiamo muovendo presso i nosocomi di Patti e Milazzo grazie alla disponibilità delle dottoresse Caterina Cacace e Ada Betto. In cantiere, abbiamo già altre convenzioni con l’ospedale Papardo e il Policlinico di Messina e, anche l’ospedale di Taormina. Grazie all’attenzione che abbiamo ricevuto e, alle richieste che arrivano, abbiamo deciso di costituire l’associazione per cercare di coinvolgere altri volontari per aiutarci nel progetto”.

La finalità del torneo del Cuore, che è stato supportato dall’associazione GB Sport e patrocinata dal comune di Patti, è stata quella di raccogliere fondi per le attività dell’associazione ed acquistare doni da distribuire ai bambini ricoverati negli ospedali messinesi.