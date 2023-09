Nebrodi – Maltrattamenti in famiglia, 62enne condannato a 3 anni di reclusione

Un uomo, residente in un centro die Nebrodi, è stato condannato per le condotte poste in essere tra settembre 2020 e maggio 2021

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Il collegio del Tribunale di Patti, presidente Ugo Scavuzzo, giudici Eleonora Vona e Giovanna Ceccon, ha condannato a tre anni di reclusione un 62enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, residente in un centro dei Nebrodi, era accusato di aver reiteratamente posto in essere, tra settembre 2020 e maggio 2021, condotte aggressive e minacciose nei confronti della moglie dettati prevalentemente dalla gelosia. La donna sarebbe stata vittima di vessazioni psicologiche e frasi ingiuriose oltreché minacce fisiche e pedinamenti da parte del marito. Fatti aggravati, secondo la contestazione, per essere stati perpetrati anche in presenza della figlia minore. Nel giudizio erano costituite parti civili la donna, parte offesa, e la figlia, rappresentate dall’avvocato Alberto Ferraù, alle quali il collegio ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, a carico dell’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Mancuso. Novanta giorni il termine fissato per il deposito delle motivazioni. Leggi anche Aggredisce la moglie al lavoro, ma viene picchiato e messo in fuga dai presenti Torregrotta – Cade da un’impalcatura, morto un uomo

