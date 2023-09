Mancato rispetto del regolamento del servizio strisce blu con automobilisti multati senza tener conto del margine di tolleranza o in giorni festivi.

La segnalazione arriva da quattro consiglieri di maggioranza di Sant’Agata Militello, Alberto Ferraù, Daniela Pilato, Ivanboris Sberna ed Antonio Vitale, che hanno scritto una nota all’amministrazione riferendo delle continue lamentele provenienti dai cittadini.

“Viene segnalata la sostanziale disapplicazione da parte degli ausiliari del traffico che operano per conto del concessionario del servizio, della tolleranza di dieci minuti espressamente prevista dal regolamento comunale – scrivono i quattro consiglieri -. Viene segnalato, altresì, che sarebbero state elevate contravvenzioni anche nei giorni festivi, circostanza esclusa sia dal regolamento che dall’atto consiliare di esternalizzazione del servizio”.

Per i consiglieri del gruppo di maggioranza dunque, “appare opportuno avviare con il concessionario le verifiche del caso, provvedendo al fine di evitare inutili contenziosi con i cittadini, all’annullamento d’ufficio delle contravvenzioni eventualmente elevate in violazione del regolamento e delle condizioni di affidamento. Appare opportuno – concludono – che gli ausiliari della sosta vengano opportunamente formati in ordine alla vigente regolamentazione”.