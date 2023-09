Il Città di Galati ha piazzato un colpo sensazionale sul mercato, assicurandosi le prestazioni del forte attaccante Mattia Protopapa (nella foto con il Presidente Virgilio), che ha disputato diverse stagioni in categorie superiori con le maglie, tra le altre, dell’Usd Rocca di Capri Leone, di Acquedolcese e Sinagra.

Per la dirigenza della formazione galatese, che sta disputando il Campionato di Promozione Girone B, si tratta di una ciliegina sulla torta dopo l’inizio del torneo, con il pareggio nella prima giornata in trasferta contro il Città di Mistretta, e dopo il passaggio ai sedicesimi di finale della Coppa Italia – Memorial “Orazio Siino” (il Città di Galati ha eliminato nel doppio confronto la Polisportiva Gioiosa, compagine che è stata poi ripescata in Coppa, e giocherà il prossimo turno contro la Santangiolese).

Mattia Protopapa va ad impreziosire il parco attaccanti del Città di Galati, già formato da Davide Vicario, Manuel Spasaro ed Emanuele Serio; il suo acquisto si aggiunge a quelli di Spasaro, Lupica, Bontempo, Parafioriti e Crimaldi. Il Città di Galati è pronto per la seconda giornata di Campionato, in cui affronterà in casa il San Fratello; il match verrà giocato al Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone, per l’indisponibilità del campo di gioco galatese.