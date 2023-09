Castell’Umberto – E’ stato convocato in Sessione Ordinaria per Lunedì 18 Settembre alle ore 10:00 il Consiglio Comunale di Castell’Umberto, per l’approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) semplificato 2023/2025 e per l’adozione dello schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, che comprende anche l’Elenco annuale dei lavori per l’anno 2023 e il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024.

Il civico consesso discuterà poi del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare disponibile per il 2023, dell’adeguamento degli oneri di urbanizzazione per lo stesso anno di riferimento e dell’adeguamento del contributo sul costo di costruzione.

Infine il Consiglio Comunale si occuperà della lettura e dell’approvazione dei verbali della Seduta Consiliare precedente e dell’adeguamento, per l’anno 2023, dei prezzi di cessione delle aree e fabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive terziarie.