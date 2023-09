Floresta – Si terrà Giovedì 28 Settembre 2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Palazzo Landro Scalisi di Floresta, l’incontro gratuito dal tema “Il nuovo codice degli appalti – Un dedalo di norme che regolamentano gli affidamenti della P.A.”.

Verranno analizzate novità, focus e consigli pratici, e saranno affrontate leggi, regolamenti e procedure utili per governare tale strumento, con un approfondimento sulla New Technology Systems per le PA, GIS e BIM per la pianificazione urbana e territoriale.

Dopo i saluti del Sindaco di Floresta Antonio Stroscio, il dibattito verrà introdotto dall’Ing. Egidio Tuccio, consulente digitale e consulente dell’ANCI Piccoli Comuni; la funzione di moderatore verrà, invece, ricoperta dall’Ing. Daniele Salpietro, esperto della P.A. ed amministratore locale. Interverranno come relatori l’Avv. Riccardo Salvini, fondatore dello Studio Legale SCP di Roma e specializzato nelle materie della contrattualistica pubblica, l’Avv. Valerio Tripoli, socio dello Studio Legale SCP di Roma e specializzato in procedure ad evidenza pubblica, concessioni demaniali marittime, codice dell’ambiente e aiuti di Stato, e il Prof. Andrea Marcel Pidalà, urbanista, docente universitario presso l’Università degli Studi di Palermo ed esperto in lavori pubblici.