Torna Little Sicily a Capo d’Orlando.

Domani alle 18 l’apertura degli stand che propongono i prodotti di eccellenza della nostra isola.

Alle 21.30, in Piazza Matteotti, la commedia teatrale “Liolà” di Luigi Pirandello a cura dell’Associazione Culturale “P. M. Rosso di San Secondo” gruppo teatrale “il Laboratorio – Nella Natoli”.

A seguire “Capo on street” con musica, food and drink.

Sabato per le vie del centro l’esibizione musicale dell’Associazione “Città di Capo d’Orlando” con animazione anche per i più piccoli. Alle 21.30, sempre in Piazza Matteotti, il cabaret di Ernesto Maria Ponte.

Domenica chiusura con il botto. Prevista infatti la sfilata dei gruppi e maschere provenienti dai carnevali che si festeggiano ad Acireale, Misterbianco, alta Gozo, Sciacca e Termini Imerese.

Di seguito l’intervista realizzata con l’assessore Carmelo Galipò.