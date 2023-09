Nasce la prima edizione del premio letterario dedicato alla memoria di Paolo Filoramo.

Ad un anno dalla scomparsa del titolare di una delle librerie storiche di Milazzo, amante dei libri e della cultura, l’associazione giovanile “La Fenice” Città di Milazzo, ha indetto il concorso letterario, patrocinato dal comune di Milazzo.

Il concorso sarà aperto ai giovani tra i 13 e 30 anni e suddiviso in due sezioni: poesie scritte in dialetto siciliano, poesie scritte in italiano. Per entrambe le sezioni le poesie dovranno essere inedite e a tema libero.

Tutti coloro che vorranno partecipare al concorso dovranno far pervenire gli elaborati entro e non oltre il 28 febbraio, via posta o mail. Per i formati cartacei, si potranno consegnare al “Market dei piccoli animali” a Milazzo.

La giuria individuerà dieci finalisti e ad aprire ufficializzerà il nome del vincitore. Se a vincere il premio sarà uno studente, l’associazione consegnerà anche un diploma all’istituto di appartenenza.