Il Progetto di Mobilità Garantita proposto dall’ASSOCIAZIONE SICILIANA LEUCEMIA ets e P.M.G. ITALIA S.p.A. e patrocinato anche dai Comuni di Acquedolci, Caprileone, Mirto, Sant’Agata Militello e Torrenova, si è concluso positivamente.

Il progetto prevede il trasporto degli ammalati oncologici della zona presso gli ospedali di Catania, Cefalù, Messina, Palermo e Taormina per effettuare terapie, cure e controlli.

Da oltre 5 anni, l’Associazione svolge questo servizio appoggiandosi alla Cooperativa Sanecoop di Rocca di Caprileone che, con i propri mezzi ed autisti, ha accompagnato, sino ad oggi, oltre 300 ammalati oncologici.

“Speriamo, con il nuovo mezzo fornito dalla PMG e che sarà in dotazione per 2 anni, di rendere il servizio sempre più efficace e ricordiamo che le spese del trasporto sono a carico dell’associazione stessa – spiega l’ASL – Pertanto Giorno 16 Settembre 2023 alle ore 11 in Piazza Crispi, Castello Gallego a Sant’Agata Militello si terrà la cerimonia di consegna del veicolo da parte della PMG alla presenza dei sindaci e degli sponsor dei comuni aderenti che hanno partecipato all’iniziativa.

L’autoveicolo attrezzato è di fondamentale importanza anche per gli stessi comuni perché permetterà il servizio di accompagnamento gratuito di persone in difficoltà e di quanti ne avessero necessità.

L’associazione ringrazia le amministrazioni comunali che hanno concesso il patrocinio gratuito e gli sponsor che hanno creduto in questo progetto elargendo il loro contributo”.