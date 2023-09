Ha aggredito la sua ex moglie sul posto di lavoro. Ma gli è andata male perché i presenti lo hanno picchiato e successivamente messo in fuga.

I fatti si sono verificati in una struttura sportiva con campi di caletto a Palermo. L’uomo, dopo essere entrato dai cancelli, ha iniziato a colpire la donna con calci e pugni. In soccorso sono intervenuti i presenti hanno messo in salvo la donna, picchiando l’uomo fino a farlo fuggire.

Sul posto è intervenuto il 118, mentre la Polizia ha attivato le procedure cosiddette del codice rosso.