Hanno preso il via questa mattina i lavori di installazione di alcune telecamere, nei pressi del semaforo situato nella frazione di Rocca di Capri Leone e in concomitanza del bivio della Strada a scorrimento veloce, che collega il Comune di Capri Leone ai paesi di Mirto, Galati Mamertino, San Salvatore di Fitalia, Tortorici e Castell’Umberto.

Le telecamere vengono montate nell’ambito di un progetto nazionale, gestito dal Ministero dell’Interno per la sicurezza; l’obiettivo è il controllo del territorio, attraverso la lettura delle targhe in casi particolari.

La videosorveglianza rappresenta uno strumento di grande importanza in tutta Italia, per l’innalzamento degli standard di sicurezza e il Ministero si è attivato, condividendo le istanze e le richieste pervenute dai Sindaci. L’uso di questa tecnologia, che può contare sull’installazione di diverse telecamere, è un elemento fondamentale per prevenire e contrastare, sia nelle aree urbane che nei paesi di piccoli dimensioni, i fenomeni sempre più frequenti di criminalità diffusa. Inoltre la videosorveglianza offre un supporto prezioso nella gestione di situazioni di rischio e nelle attività di indagine.