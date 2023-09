La vinta trionfa ancora al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina. La piccola Andrea Ketsua torna a casa con un cuore nuovo grazie all’intervento del personale del Ccpm.

La bambina era giunta in Italia dopo un viaggio dal Camerun reso possibile dall’associazione “Una voce per Padre Pio Onlus” e del Ministero della Salute. Al San Vincenzo di Taormina è stata sottoposta a procedura di emodinamica interventistica eseguita dal dottor Paolo Guccione e dalla dottoressa Rita Calaciura.

Un’altra vita salvata, un’altra storia da raccontare per un reparto che merita dalle Istituzioni risposte certe sul futuro e sul prosieguo della sua attività che, in questi anni, sotto la sapiente guida del primario Sasha Agati, ha salvato la vita di tantissimi bambini, ponendosi come autentico punto di riferimento per le famiglie siciliane e calabresi.