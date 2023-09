Prendi e scopri. È questo il titolo del nuovo progetto che sta nascendo nel Comune di Santa Lucia del Mela e che ha come interlocutori i bimbi della fascia da 0 a 6 anni.

Promosso da Hamelin Associazione di Bologna e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura nell’ambito del bando “Leggimi 0-6″, ha come fine quello di promuovere la lettura in età precoce sostenendo le famiglie e i servizi dedicati all’infanzia nell’acquisizione di metodologie e pratiche utili ad avvicinare al libro e alla lettura un numero sempre più ampio di persone.

Un focus importante verrà fatto anche sulla lettura come strategia di inclusione per le persone con disabilità. “Prendi e scopri” realizzerà sul territorio comunale un corso di formazione, l’allestimento di alcuni punti lettura e una serie di attività e laboratori rivolti alle famiglie e ai bambini e alle bambine da zero a sei anni.

Si tratta di un progetto interregionale di promozione della lettura ideato da Hamelin, Associazione di Bologna, insieme a una rete multidisciplinare, composta dal Comune di Bologna | Settore Biblioteche e Welfare culturale – Salaborsa Ragazzi, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza, Fondazione Gualandi a favore dei sordi, Consorzio L’Arcolaio, a Bologna (Emilia-Romagna); Laboratorio Zen Insieme, Università LUMSA e I.C. “Florio I. – San Lorenzo” a Palermo, Ossidi di Ferro e AIAS sezione “Giorgio Genovese” a Barcellona Pozzo di Gotto e Comune e Istituto Comprensivo Statale di Santa Lucia del Mela (Sicilia); Cartastraccia e Goethe-Institut a Roma, Comune e Biblioteca comunale “Adriana Marsella” a Cisterna di Latina (Lazio).

Prendi e scopri è l’occasione per creare un clima di avvicinamento ai libri e alla lettura, “portando i migliori titoli per la fascia d’età 0-6 anni in spazi e luoghi dove la frequentazione di bambini e bambine è abituale, ma l’accesso ai libri risulta ancora difficile per motivi di distanza territoriale, carenza di opportunità di lettura o condizioni di povertà socio-educativa.”