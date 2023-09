L’8 Settembre scorso, si è celebrata in tutta Italia la Festa della Natività della Beata Vergine Maria, si tratta di una festa molto sentita dai fedeli, che si raccolgono in preghiera e ringraziano la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa, per la Sua infinita benevolenza.

Per l’occasione, il poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo, dopo il successo della Seconda Edizione che ha visto la partecipazione di poeti da ogni parte d’Italia e da tante nazioni del mondo, indice e organizza la Terza Edizione del Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes”.

Il Premio si prefigge di rendere omaggio a Colei che la Chiesa canta e loda come Tutta Bella, ha cadenza biennale e si articola in 2 Sezioni.

Sezione A: Poesia in lingua italiana a tema religioso

Sezione B: Poesia in lingua italiana a tema libero.

Le opere saranno giudicate da una Giuria presieduta dal Fondatore e Presidente del Premio, poeta e scrittore Rosario La Greca e composta da qualificati esperti, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile Verranno assegnati anche 2 Riconoscimenti Internazionali a Personalità e Associazioni che si sono distinte nel campo della Solidarietà e del Volontariato.

Sarà conferito, inoltre, dal Presidente della Giuria un Premio Speciale alla memoria di Silvia Ragazzini Martelli di Sissa Trecasali (Parma), poetessa, scrittrice, pittrice, infaticabile organizzatrice culturale, immaturamente scomparsa il 24 Settembre 2022 all’età di 68 anni.

Il Premio, per scelta non gode di nessun contributo pubblico e privato e si avvale del Patrocinio Morale delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino).

La data di scadenza per l’invio dei testi è fissata al 31 Dicembre 2023. È possibile scaricare il Regolamento e la Scheda di partecipazione dal sito: www.rosariolagreca.it