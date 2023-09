Si è svolto nel pomeriggio di ieri l’atteso faccia a faccia con il Gip Ornella Pastore che ha ascoltato l’ormai ex commissario dell’Asp Bernardo Alagna.

Poco prima delle 15, accompagnato dagli avvocati Flavia Buzzanca e Alessandro Pruiti, ha fatto ingresso a palazzo Piacentini per sottoporsi all’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari. Alagna, che si è dimesso appena saputo dell’inchiesta che lo coinvolge con l’accusa di corruzione, ha respinto tutte le accuse e ha risposto alle domande del magistrato fornendo la propria versione dei fatti alla presenza anche della pm Roberta La Speme, che era presente per la Procura.

«Si è fatta un po’ di chiarezza avendo portato ai magistrati un contributo massimo perché possano decidere in tutta serenità. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta- ha spiegato riferendosi alle dimissioni-. Mi dispiace soltanto di aver lasciato in queste condizioni l’azienda dove c’è tanto da fare. Non mi sento colpevole, di sbagli ne possiamo fare tutti però sicuramente per il bene delle Istituzioni, mai per interesse privato». Queste le dichiarazioni del manager all’uscita dal Palazzo di giustizia.

Sempre ieri sono stati ascoltati anche i quattro medici coinvolti nell’indagine con l’ipotesi di truffa.