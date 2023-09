L’eco dello sgomento per la tragica fine dell’operaio Tindaro Munafò a seguito della caduta da un ponteggio a Scala Torregrotta è forte. L’uomo era molto conosciuto e benvoluto nel comprensorio tirrenico.

Ne sono una prova le parole dedicate sui social dall’avvocato Antonella Pavasili: “Tindaro lo conoscevo da quando era piccolissimo. Lo ricordo quando lavorava in campagna, infaticabile, rapido, scattante. Mi ricordava un grilletto laborioso. Saltellava tra i solchi di terreno coltivato a patate con leggera allegria. Lavorava e sorrideva. Sorrideva sempre Tindaro. Sorrideva anche quando, forse, per tanti sarebbe stato impossibile. I suoi occhi brillavano della gioia di vivere. Lui sorrideva e viveva. Schivava ostacoli, scansava momenti difficili e sorrideva. E poi, se solo gli prestavi un’attenzione, ringraziava con un garbo e un’umiltà che mai dimenticherò“.

Un dolore grandissimo per i familiari di Tindaro Munafò che già nel 2013 avevano affrontato un’immensa tragedia simile quando la piccola Alessandra Renda Popolo, nipote di Tindaro, a soli 9 anni precipitò nel vuoto da un lucernario. Quella piccola ricordata ogni giorno dai suoi familiari con infinito amore e che adesso forse troverà in un’altra dimensione l’abbraccio di zio Tindaro. Dolce è il ricordo su Facebook di Katia, sorella della piccola Alessandra: “Adesso che purtroppo sei insieme alla mia sorellina Alessandra, fai ridere lei… come hai fatto ridere tutti noi sulla terra. Vi voglio bene. Mi mancate tantissimo”.

Oggi ha scritto alla redazione di 98zero Mary, l’altra sorella della piccola Alessandra, che ha voluto esternarci i suoi sentimenti d’amore verso i suoi cari volati in cielo troppo presto. Ha raccontato che, come lo zio, ha fatto un volo di 6 metri. Ci ha raccontato col cuore a pezzi del dolore che ha travolto la sua famiglia: “Mio marito, Antonello Saporita, ha avuto solo modo di conoscere mio zio anche per poco tempo e hanno trascorso le più belle giornate insieme. Mentre per mia sorella non ha avuto questa fortuna, ma per lui è come se la conoscesse da una vita. Siamo rimasti raggelati da questa tragica situazione che ci ha colpiti”.