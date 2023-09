Si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 16:30, presso la Chiesa del Rosario di Mirto, i funerali di Giuseppe Frisenda, ex comandante della Polizia Municipale deceduto improvvisamente nella giornata di ieri a Patti all’età di 67 anni.

L’Amministrazione Comunale mirtese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del dipendente comunale e avvisa la cittadinanza che, a seguito dell’improvviso decesso del concittadino Giuseppe Frisenda e dietro richiesta della famiglia, la sua salma verrà vegliata, presso l’Aula Consiliare del Comune di Mirto, dalle ore 10:30 e fino allo svolgimento delle esequie religiose con la Messa, che sarà celebrata nella Chiesa del Rosario.

“Il Comune di Mirto è onorato di accogliere la richiesta della famiglia e ospitare un dipendente comunale – si legge nell’avviso degli amministratori – che, amico di tutti, per anni è stato un punto di riferimento per le varie Amministrazioni che si sono alternate e ha prestato servizio per l’intera comunità. Con profondo dispiacere provvederemo a dare a Pippo l’ultimo saluto, stando vicini alla famiglia tutta”.