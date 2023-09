San Fratello – Si svolgerà oggi nel Comune di San Fratello, con inizio alle ore 17:00, la seconda edizione del Raduno Bandistico “San Benedetto il Moro”.

Saranno 3 i Corpi Bandistici partecipanti al Raduno; infatti, oltre all’Associazione Corpo Musicale “San Benedetto il Moro” di San Fratello (diretta dal Maestro Andrea Marino Batà), saranno presenti l’Associazione Banda Musicale “Città di Spadafora“, guidata dal Maestro Antonio Scandurra, e l’Associazione musico-culturale “Nuovo Studio 2011” – Città di Naso, diretta dal Maestro Cono Ioppolo.

Alle ore 17:00 è previsto l’arrivo delle Bande Musicali, mentre alle 17:15 prenderà il via la sfilata dei Corpi Bandistici, con la partenza in Piazza Portella e l’arrivo in Piazza Ricca Salerno (monumento). Alle ore 19:00 si terranno la traslazione del simulacro di San Benedetto il Moro e la celebrazione della Santa Messa in Chiesa Madre. Il Raduno si concluderà con il concerto delle Bande Musicali, in programma alle ore 22:00 in Piazza Ricca Salerno.