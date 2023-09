Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per il reato di “false informazioni al Pm” nell’ambito dell’inchiesta relativa alla tragica fine del sedicenne di origini marocchine Ayman Serti, il cui corpo fu rinvenuto semi carbonizzato lo scorso febbraio nel Piazzale Italia 90 di Merì.

Proprio lì, davanti al Campo Sportivo, Ayman era stato ritrovato. Per gli inquirenti, la tesi è stata fin da subito quella del suicidio. Il ragazzo si sarebbe dato fuoco dopo essersi cosparso di liquido infiammabile. Ma i familiari del giovane hanno sempre sostenuto che il loro giovanissimo congiunto non sarebbe mai arrivato a compiere un gesto simile.

La Procura non si è mai fermata e ha sempre cercato di disvelare i contorni del giallo. Le persone indagate per false informazioni sono due, dicevamo. Un 44enne gestore di un distributore di carburante dove, secondo le indagini, Ayman avrebbe preso la benzina poi utilizzata per suicidarsi. Circostanza smentita dall’uomo. Avviso di garanzia anche per un ragazzo marocchino, amico del giovanissimo, che avrebbe mentito in relazione ai suoi ultimi contatti con Ayman, cancellando anche messaggi e chiamate dal proprio cellulare.

Inoltre, la Procura ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per “istigazione al suicidio”. In questo senso sono in corso accertamenti.