La Lega Nazionale Dilettanti della Regione Sicilia ha stilato i calendari dei 6 gironi del Campionato di Prima Categoria, torneo che prenderà il via nel weekend tra Sabato 23 e Domenica 24 Settembre.

Nel Girone B è in programma subito il derby tra Orlandina e Nasitana, che verrà disputato Sabato 23 Settembre alle ore 15:30 presso lo Stadio Comunale “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando. Negli altri match della prima giornata il Sinagra ospiterà il Villabate, la Futura Brolo giocherà in trasferta contro il Bagheria, il Comprensorio del Tindari sarà impegnato contro il Città di Petralia Soprana, mentre la Sfarandina esordirà in trasferta contro il Gangi.

Nel Girone C, costituito da formazioni tutte messinesi, si sfideranno, invece, nella prima giornata: Melas-Stefano Catania, OR.SA. Promosport-Rodì Milici, Pro Falcone-Monforte San Giorgio, Real Gescal-Città di Villafranca, Folgore Milazzo-Riviera Nord, Lipari-Terme Vigliatore e Torregrotta-Nuova Peloro.

Infine nel Girone D si affronteranno: Calcio Furci- ACD Zafferana, Città di Linguaglossa-Giardini Naxos, Atletico Biancavilla-Real Rocchenere, Città di Santa Teresa-Akron Savoca, Riposto Calcio-Casalvecchio Siculo e Real Itala Franco Zagami-Virtus Etna.