Grazie ad un accordo siglato tra l’amministrazione comunale di Patti guidata dal sindaco Gianluca Bonsignore e il presidente del Cas (Consorzio autostrade siciliane) Filippo Nasca, è stata autorizzata l’occupazione di un terreno sito all’ingresso della popolosa frazione Marina.

L’area, adiacente la zona di Catapanello, nei pressi del torrente Montagnareale di proprietà del Cas, sarà utilizzata per la sosta di auto, in via sperimentale, per il periodo dei festeggiamenti della Madonna SS Addolorata in programma questo fine settimana.

L’iniziativa, metterà così una toppa a quella che è stata da sempre l’emergenza parcheggi, in luogo molto affollato e carente di posti auto, soprattutto in occasione della festa, particolarmente sentita dall’intera comunità da tutti i pattesi.

“L’obiettivo -spiega il primo cittadino Gianluca Bonsignore- è quello di poter utilizzare, già dal prossimo anno, l’area per tutto il periodo estivo. Proprio per questo abbiamo avviato una proficua collaborazione con il Cas che ha portato all’autorizzazione per l’utilizzo temporaneo di questa porzione di terreno in occasione della festa della Madonna SS Addolorata. Sono già stati eseguiti i primi sopralluoghi e a breve, saranno fatti degli interventi per rendere fruibile l’area e recuperare più posti auto possibile.

Oltre a poter utilizzare l’area di Catapanello, per la sosta nel periodo estivo,l’amministrazione comunale pattese sta lavorando per ottenere, per il prossimo anno, anche un altro terreno sempre di proprietà del Cas, in prossimità di via Agliastri. Se l’esecutivo pattese, dovesse riuscire nell’intento, potrebbe risolvere l’annosa problematica legata alla carenza dei posti auto nella frazione turistica di Marina di Patti.