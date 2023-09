Un momento per tracciare un bilancio dell’attività svolta nell’ambito dell’iniziativa “Il mare per tutti” che ha visto la realizzazione di una spiaggia libera attrezzata per disabili di concerto con l’Associazione Crescere Insieme Onlus che ha sede a Spinesante di Barcellona Pozzo di Gotto, proprio davanti alla spiaggia individuata.

L’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Molino ha convocato una conferenza stampa proprio negli spazi dell’Associazione Crescere Insieme. “Prima voglio ringraziare le famiglie dei ragazzi dell’associazioni. Quindi, voglio puntualizzare il concetto di spiaggia libera per disabili per non fare confusione con lido“.

Un passaggio anche sulla partenza del servizio in ritardo. La spiaggia libera per disabili ha aperto i battenti, infatti, il 6 agosto. Sono poi seguiti giorni di mare agitato. A tal proposito, Molino chiarisce: “La partenza in ritardo è stata determinata dal pensionamento di una dirigente cui è seguito un momento di vacatio prima della nomina della nuova dirigente che potesse firmare il provvedimento. Questo ha determinato lo spostamento di un paio di settimane della partenza del servizio. Il prossimo anno saremo più attenti a far partire prima le procedure. La spiaggia veniva attrezzata ogni giorno da cinque persone della cooperativa che ha vinto la gara. Si caricavano tutto il materiale e, a sera, lo rimettevano a posto in questa struttura che è servita a mettere a dimora le attrezzature. Qui, inoltre, ci sono anche i bagni per disabili. Tutti i giorni previsti dal servizio, ovvero dall’1 al 31 agosto, sono stati espletati. Abbiamo compensato la partenza in ritardo o qualche giorno di maltempo con il prolungamento fino allo scorso 10 settembre”.

Un momento di grande spensieratezza lo si è vissuto con il pranzo conclusivo che ha visto i ragazzi speciali della struttura accogliere una comunità di 15 ragazzi di Milazzo, ospitati dalla spiaggia e poi dall’associazione: “I ragazzi si sono divertiti. Potete chiedere direttamente testimonianza a loro e alle loro famiglie. Abbiamo messo insieme volontariato e cooperativa e si è creato un connubio vincente. Il pranzo organizzato da Crescere Insieme con i ragazzi di Milazzo è stato un momento unico”.

Circostanza confermata dal signor Luciano De Pasquale, papà di Mirko: “Nell’ultimo giorno ci siamo veramente divertiti. E tutti ragazzi si sono divertiti. Eravamo nella spensieratezza e siamo riusciti per un momento a non pensare a niente. Questa è stata un’estate per noi genitori più serena e tranquilla. Io portavo Mirko la mattina qua e il servizio è stato perfetto anche con le persone che non facevano parte del centro”.