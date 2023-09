Monforte San Giorgio – Continuano a Monforte San Giorgio i festeggiamenti in onore della Madonna di Crispino. Dopo la partecipatissima festa della birra, tenutasi ieri sera, oggi è il turno della commedia “La fortuna con la effe Maiuscola” a cura dell’Associazione “Saro Costantino”.

Per domani, 14 settembre, la “Misericordia” in collaborazione con il Comitato Festa, ha organizzato il II memorial in ricordo del caro Mario Volpi. A partire dalle 18.15 in P.zza Gagini a Pellegrino si susseguiranno una serie di eventi che spaziano dalla musica alle sfilate di veicoli storci. Alle 20.30 una degustazione di pane, mortadella e pomodoro, mentre le sera esibizioni di ballo.

Grande attesa soprattutto per sabato 16 settembre quando si esibirà Massimo di Cataldo in concerto.

Domenica 17 settembre invece la Processione della Madonna di Crispino partirà alle 18.30. alle 24.00, dopo il concerto della banda musicale, i giochi pirotecnici.