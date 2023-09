“Ciò che studierete non sarà solo bello e utile, ma necessario per diventare protagonisti del futuro nel rispetto sempre delle regole ma soprattutto rispettosi del bene comune”.

A dirlo stamattina agli studenti dell’istituto Minutoli è stato il sindaco Federico Basile che insieme al prefetto Cosima Di Stani, al provveditore agli studi Stello Vadalà, al questore e ai comandati provinciali di carabinieri e guardia di finanza hanno inaugurato l’anno scolastico. Una presenza forte per far sentire la vicinanza delle istituzioni ai ragazzi che hanno intonato sulle note dell’orchestra d’istituto l’Inno di Italia e hanno poi ballato sulle note di due hit dell’estate.

Una presenza non casuale dei massimi rappresentati delle forze dell’ordine, sottolineata anche dal dirigente scolastico Pietro La tona che li ha ringraziati per aver scelto il suo istituto per dare l’avvio all’anno scolastico.

“Non siamo un’entità astratta – hanno spiegato nei vari interventi-. Ma tutti insieme staremo al loro fianco e la nostra porta è sempre aperta per consentire che gli anni dell’istruzione siano quelli formativi nel vero senso della parola”. La crescita del singolo studente passa dalla lotta alla dispersione scolastica alla costante tensione per la creazione in ciascuno di loro di un vero pensiero critico.