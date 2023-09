A Terme Vigliatore è partita la festa patronale in onore di Maria Santissima delle Grazie. A dare il via ai festeggiamenti stamattina è stata la tradizionale storica “Fiera di Termini”.

E anche quest’anno è tornata, sulla scalinata situata tra Via del Mare e via Benedettina Inferiore, per il 13° anno consecutivo, una particolare infiorata artistica in occasione della festa patronale dedicata proprio a Maria Santissima delle Grazie.

L’artefice è un giovane artista termense, Umberto Cipriano, il quale ha composto l’opera sovrapponendo vari materiali appositamente modellati e colorati: cartapesta, trucioli, sabbia, stoffa, vegetali. L’opera, espressione di fede, arte e tradizione, suscita ogni anno fascino e stupore da parte dei visitatori provenienti anche dai paesi limitrofi. Potrà essere ammirata fino alla sera del 15 settembre, giorno conclusivo della festa patronale.

Così l’artista spiega la sua opera che consigliamo di visitare nelle ore serali per ammirare anche l’effetto delle luci: “MARIA MEDIATRICE DI GRAZIE” La Vergine Maria posta al centro dell’opera sulle nubi del cielo, è contornata da Santi e Martiri in un trionfo di luce celestiale. Gesù, seduto sulle ginocchia della Madre, non è sorretto dalle braccia materne; Egli guardando l’umanità sembra invitare: “C’è LEI, rivolgetevi a LEI che tutto può”. La Madre accogliendo le preghiere dei suoi figli, fa piovere su di essi una pioggia abbondante di rose, simbolo delle grazie celesti. I figli posti alla sua destra e alla sua sinistra, sono raffigurati con le torce in mano, la cui fiamma rappresenta la FEDE, donata e alimentata dallo SPIRITO SANTO, sotto forma di una colomba bianca.