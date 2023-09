L’ennesima storia drammatica. Quella di un bimbo di soli cinque mesi strappato alla vita a poche onde dalla salvezza sulle coste di Lampedusa. La sua mamma è ancora minorenne e non riesce a darsi pace. Non smette di stringerlo a sé. Si rifiuta di credere che il cuore del suo piccolo non batte più.

I sanitari impiegano parecchio tempo per convincerla a lasciare andare il suo bimbo. C’è chi dice che fosse già morto all’arrivo dei soccorsi, altri che sia caduto in acqua durante il salvataggio. La mamma è in hotspot, lì dove i numeri di ospiti sono da capogiro. Ha raccontato di essere partita in compagnia di sorella e cognato su un barchino con 45 persone a bordo che, come spesso accade, si è ribaltato all’arrivo dei soccorsi e tutti sono finiti acqua.

Sulla questione relativa invece al sovraffollamento di migranti all’hotspot di contrada Imbriacola è intervenuto l’ex sindaco e attuale Capogruppo di Opposizione, Totò Martello (la foto in evidenza è tratta dalla sua pagina istituzionale, ndr) che attacca il Governo Meloni: “Servono regole condivise a livello internazionale non per ‘fermare i migranti’ ma per gestire i flussi migratori in maniera ordinata, regolare e sicura: basterebbe ispirarsi ai principi del ‘Global compact for migration’, il documento delle Nazioni Unite che proprio questa destra si è sempre rifiutata di firmare. Invece il governo Meloni sta cinicamente abbandonando al loro destino migliaia di persone, perché è bene ricordare che si tratta di persone e non di numeri. Ed al tempo stesso sta abbandonando Lampedusa a sé stessa, grazie anche all’incapacità di chi la amministra e non è in grado di fare rispettare l’isola e la sua cittadinanza”.