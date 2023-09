Un attento e motivato pubblico ha fatto da cornice all’incontro dibattito “Acqua pubblica – Bene comune”, svoltosi nella Villa Comunale Falcone Borsellino di Villafranca Tirrena, sabato 9 settembre u.s., organizzato dal locale Circolo con il Coordinamento Provinciale del PD di Messina.

Antonella Leto, storica rappresentante del Forum Siciliano dell’acqua e dei Beni Comuni, ha illustrato e raccontato le lotte per la difesa della gestione pubblica dell’Acqua, simbolo di democrazia, contro gli interessi speculativi di chi vuole trarre profitti dalla gestione di questo prezioso bene; dai due referendum del 2011, che hanno visto, anche in Sicilia, una larga partecipazione ed una schiacciante vittoria di chi ha voluto l’acqua pubblica e, soprattutto, l’esclusione di ogni forma di profitto dalla sua gestione; dalla legge regionale del 2015, fortemente voluta da tanti comuni siciliani; all’attuale tentativo, purtroppo in fase avanzata, di assecondare l’ATO Idrico a logiche di guadagno di multinazionali, a gestione privata, che graveranno sulle tasche dei cittadini, violando i principi conquistati dalla partecipazione democratica.

L’appassionata attivista ha lanciato un pressante invito alla politica, agli amministratori locali, per quanto di competenza, ed ai deputati del PD, auspicando un forte intervento a tutela dei cittadini a garanzia della gestione pubblica dell’acqua bene comune. A raccogliere il testimone il deputato regionale On. Calogero Leanza che ha manifestato la volontà del partito a sostenere una così importante battaglia.Leanza che

è già intervenuto sul governo regionale per bloccare le procedure di privatizzazione, ha dichiarato il proprio sostegno ad ogni iniziativa delle associazioni e dei singoli comuni che vogliono opporsi alle prevaricazioni della Regione su questo tema.

Un animato dibattito, con diversi interventi di amministratori locali e cittadini interessati, ha riaffermato la volontà di opporsi alla gestione privata del servizio idrico.

Per il coordinamento provinciale del PD, rappresentato anche da Antonella Russo, Armando Hyerace e Giacomo D’Arrigo, è intervenuto Domenico Siracusano. I lavori sono stati introdotti e coordinati da Nino La Rosa, delegato dal Circolo PD di Villafranca Tirrena, che ha evidenziato la incomprensibile situazione politicoamministrativa del Comune di Villafranca Tirrena che, dopo appena un anno di amministrazione, risulta in crisi senza che ai cittadini venga data informazione sulle motivazioni. Il Circolo territoriale nasce anche dalla necessità impellente di tornare a parlare di politica a Villafranca e che ci si possa confrontare sui problemi del paese; in questa logica, il Comune sarà sollecitato ad impugnare le delibere commissariali in

contrasto con il principio della gestione pubblica dell’acqua.