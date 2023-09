La Mamertina si è aggiudicata 1-0 l’amichevole contro la Polisportiva Rocca 2023, disputata ieri sera presso il Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone.

E’ stata una gara molto avvincente giocata a viso aperto, con sprazzi di buon calcio e dove non sono mancate le occasioni da entrambe le parti. Le due formazioni stanno ultimando la preparazione in vista dell’inizio della stagione nei rispettivi Campionati; la Mamertina è stata appena ripescata in Seconda Categoria ed è stata inserita nel Girone C, mentre la Polisportiva Rocca disputerà il torneo di Terza Categoria, dove incontrerà diverse squadre del comprensorio nebroideo, tra cui Mirto, Castell’Umberto e Caronia.

Per la cronaca il match è stato deciso dalla rete nel finale di Daniele Fabio, che ha permesso alla compagine del Presidente Federico Miceli e del Direttore Sportivo Giuseppe Emanuele di conquistare la vittoria in questa amichevole. La Polisportiva Rocca, allenata da mister Alessandro Giacobbe (nella foto gli allenamenti), si è resa pericolosa con un palo di Di Giandomenico e alcune incursioni di Lombardo, Pettignano e Antonuccio, mentre la formazione galatese, guidata da mister Giuseppe Galati Pupo, è andata vicina alla rete anche con il fantasista Marco La Torre.