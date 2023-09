Si è concluso Domenica 10 Settembre, con la Giornata della Cultura svoltasi presso il Santuario della Madonna del Tindari, il cartellone estivo di Capri Leone e l’Amministrazione Comunale traccia un bilancio positivo per le tante manifestazioni.

“In campagna elettorale lo avevamo detto: idee nuove e usanze radicate dovevano essere i nostri cavalli di battaglia per la promozione di eventi – dichiarano gli amministratori -. Fare, tanto per fare non avrebbe avuto senso. Ecco perché è da Marzo che abbiamo cominciato a lavorare al cartellone estivo, poi presentato il 7 Luglio scorso.

42 sono stati stati gli eventi in calendario e menzionarli tutti sarebbe impossibile, ma vogliamo ricordare i più importanti, tra cui: il “Sicily Fud“, lo “Street Food on Tour” con il cabaret e il bellissimo concerto di Roy Paci, la serata “‘80 Voglia di ’90”, la Festa del Bignè e il sempre affascinante Gran Galà Equestre. Quindi ancora la Festa dell’Emigrante e le Feste per S. Costantino e S. Rocco a Capri Leone centro, senza dimenticare il cabaret con i “Falsi d’Autore”, la “Kilimangiaro Band” e le commedie teatrali, che registrano sempre un’ottima partecipazione di pubblico.

Ovviamente non avremmo potuto realizzare gli eventi senza il supporto delle varie Associazioni che, per l’ennesima volta, si sono dimostrate “linfa vitale” per la nostra comunità. Un aspetto molto importante: per il secondo anno consecutivo non abbiamo speso un solo centesimo del Bilancio Comunale, evitando di conseguenza di togliere o di compromettere i servizi alla comunità. Infatti il cartellone estivo è stato finanziato attraverso l’Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi” e il progetto “Nebrodi Ospitalità Diffusa”, con il quale vogliamo puntare a un turismo destagionalizzato e a lungo termine, che guarda non solo a Capri Leone ma alla rete dei 10 Comuni aderenti.

In futuro il nostro obiettivo rimane quello di alzare ancora l’asticella della qualità delle manifestazioni e di contribuire a migliorare l’attrattività del nostro Comune e di tutto il comprensorio dei Nebrodi. Con queste prospettive l’orizzonte davanti a noi non potrà che migliorare e siamo certi che la strada è tracciata. Avanti, tutti insieme, per il bene della nostra comunità”.