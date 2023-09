Dopo la proficua esperienza maturata tra le fila della Reggina, il giovane e promettente talento originario di Santo Stefano di Camastra Matteo Antoci rimane tra i professionisti approdando nella formazione Primavera 1 del Frosinone.

Al talento stefanese non sono certamente mancate le richieste, dopo le note vicissitudini che hanno visto l’estromissione della Reggina dai quadri federali.

Nel corso della sua ultima stagione in terra calabra, Matteo Antoci è riuscito a mettersi in evidenza nei campionati nazionali Under 16 e Under 17 sotto età con molti gol all’attivo, contribuendo in maniera importante a portare in alto il nome della Reggina.

Le sue qualità non passano inosservate ai tanti talent scout che seguono questi campionati nazionali, in quanto Antoci dimostrare di possedere ottime qualità atletico- condizionali, dotato di eccellente resistenza, rapidità ed esplosività che lo contraddistingue soprattutto nel colpo di testa.

Queste sue qualità hanno interessato il Frosinone, che ha messo a segno un vero e proprio colpaccio, che mette a disposizione alla Primavera di Angelo Gregucci questo pezzo pregiato del 2006.

Si tratta di una nuova freccia, dunque, nell’arco della massima categoria giovanile giallazzurra.

Ovviamente, ci sarà la possibilità che Antoci venga impiegato anche con l’Under 18 allenata dell’ex portiere della nazionale Marco Amelia.