È stato appaltato dall’Asp di Messina, per tramite di Invitalia, il progetto di importo complessivo pari a €1.437.325,00 ai fini della predisposizione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori per la Casa di Comunità nel Comune di San Salvatore di Fitalia.

L’atto ha chiuso la procedura di gara che l’Asp ha iniziato con Invitalia, dopo la decisione di realizzare la Casa di comunità, il tutto in tempi coerenti con le scadenze fissate dal PNRR.

Entro il 13 novembre l’Ati Zab Costruzioni e la società di Ingegneria Tecnoside srl con sede a Gravina di Catania, risultati aggiudicatari, dovranno consegnare la progettazione esecutiva così da iniziare subito dopo i lavori.

Ieri mattina il Sindaco, il Rup geometra Forunato Lipari per l’Asp di Messina. gli ingegneri Paolo Battiato, Elisa Pagano, Serena Russo e Chiara Musumeci per la ditta e la società di Ingegneria, hanno proceduto al sopralluogo della struttura per i primi rilievi che porteranno all’inizio dei lavori nel più breve tempo possibile.

Il supporto al rup sarà il geometra Cristian Barone, in forza all’Asp di Messina. Il direttore dei lavori sarà l’ingegnere Francesco Micali.

La Casa di Comunità è un nuovo importante modello di sanità territoriale, vicina al cittadino e presente capillarmente sul territorio.

È il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione a cui la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria.

La sua attività deve essere organizzata in modo tale da permettere un’azione d’équipe tra Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti Ambulatoriali, Infermieri, altri professionisti della salute disponibili nell’ambito delle aziende sanitarie, quali ad esempio Psicologi, Ostetrici, Professionisti dell’area della Prevenzione, della Riabilitazione e Tecnica, e Assistenti Sociali, anche al fine di consentire il coordinamento con i servizi sociali degli enti locali del bacino di riferimento.

I medici e gli altri professionisti sanitari provvedono a garantire l’assistenza primaria attraverso un approccio di medicina d’iniziativa e la presa in carico della comunità di riferimento, con i servizi h12 e integrandosi con il servizio di continuità assistenziale h24.

La Casa di Comunità garantisce l’erogazione dei seguenti servizi, anche mediante modalità di telemedicina:

Équipe multiprofessionali MMG, PLS, Continuità Assistenziale, Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) e dipendenti, Infermieri e altre figure sanitarie e sociosanitarie;

Presenza medica h12 (7 giorni su 7) anche attraverso l’integrazione della Continuità Assistenziale;

Ambulatori polispecialistici;

Presenza infermieristica h12;

1 coordinatore;

IFeC per le attività ambulatoriali della CdC;

IFeC per attività di triage e valutazione dei bisogni di salute;

IFeC per l’assistenza domiciliare di base per attività di prevenzione e tele-assistenza;

Personale di supporto (amministrativo, tecnico e sanitario);

Punto Unico di Accesso (PUA) sanitario e sociale, aperto 6 giorni su 7 dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

Altri servizi all’utenza anche sanitari;

Programmi di screening;

Servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità anche attraverso strumenti di telemedicina (es. telerefertazione);

Servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad elevata prevalenza (cardiologo, pneumologo, diabetologo, oculista, ecc.);

Servizi infermieristici, sia in termini di prevenzione collettiva e promozione della salute pubblica, inclusa l’attività dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), sia di continuità di assistenza sanitaria, per la gestione integrata delle patologie croniche;

Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP (numero verde) aziendale;

Servizio di assistenza domiciliare di base;

Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione, attraverso le associazioni di cittadini e volontariato;

Relazione tra la CdC e il funzionamento delle strutture per le cure intermedie (es. assistenza medica nelle strutture residenziali territoriali come l’ospedale di comunità).

“Con le case di comunità, gli ospedali di comunità, i Distretti Sanitari, i Distretti locali, le Centrali operative viene disegnata la mappa della sanità territoriale dei prossimi 20-30 anni” ha dichiarato un soddisfatto Sindaco di San Salvatore di Fitalia.

“Un grande ringraziamento a quanti a vario titolo si sono adoperati per questo grande risultato” ha concluso Pizzolante.