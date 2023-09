L’estate continua a far sentire la sua presenza anche in questo scorcio di settembre. Temperature ancora sopra la media. Sarà così per tutta la settimana. Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque per l’intero arco della giornata.

I venti saranno deboli nord orientale, in attenuazione e in rotazione a sud occidentali. Per quanto riguarda i mari, da quasi calmi a poco mossi sia il Tirreno che lo Ionio.