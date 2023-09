Mirto – La Polisportiva Mirto ha ufficializzato diverse riconferme per la stagione sportiva 2023/2024, con la preparazione atletica che ha preso il via Lunedì 4 Settembre in vista dell’inizio del Campionato di Terza Categoria.

La formazione mirtese potrà contare anche quest’anno sugli attaccanti Walter Accardi (autore di una rete nell’amichevole persa 4-3 con il Sinagra), Antonino Sgrò (a segno con una doppietta nella stessa amichevole) e Luca Di Giandomenico, sui centrocampisti Antonio Petrolo e Riccardo Sapone (schierato nella scorsa stagione tante volte in difesa) e sul difensore Marco Ricciardo.

Inoltre ritornerà a vestire la casacca del Mirto anche il centrocampista Matteo Miracola, dopo un anno fermo ai box. La compagine mirtese aveva già ufficializzato le conferme del portiere Ivan Presti, del capitano Giorgio Frisenda, del centrocampista Alessandro Castrovinci e di Sergio Librizzi, calciatore che può giocare in diverse porzioni di campo, e l’acquisto dell’attaccante Alessandro Di Pani (per lui si tratta di un ritorno a Mirto, con la conquista anche di una promozione in Seconda Categoria e della vittoria della Coppa).