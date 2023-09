San Pier Niceto a lavoro per il costituendo gruppo di protezione civile comunale. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 17 settembre.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno avuto molto a cuore questo progetto: “Abbiamo utilizzato dei fondi -dichiara il Sindaco Domenico Nastasi – per istituire il nuovo gruppo di Protezione Civile. Penso che sia una cosa giusta, anche per avere la possibilità di gestire noi, in house, le manifestazioni senza doverci rivolgere agli altri comuni. Si tratta di un progetto molto importante anche per, in caso di emergenza, poter dare il giusto sostegno alla popolazione. Durante le manifestazioni il nostro gruppo può essere a disposizione anche per la gestione dell’ordine pubblico. Penso quindi ad eventi particolarmente complessi come l’infiorata.”

Proprio come si evince dall’avviso pubblico per l’istituzione del gruppo, esso opera esclusivamente per fini di solidarietà. Possono aderirvi tutti i cittadini residenti nel Comune di San Pier Niceto o nei Comuni viciniori, allo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali.

“L’ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda contenente: 1) le generalità complete 2) attestati eventuali di specializzazioni di cui all’art. 5 del regolamento comunale nonché tipo di patente di guida posseduta, 3) certificazione medica di idoneità psicofisica; La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive del D.R.PC, nonché, con sufficiente continuità ed impegno, alle attività del Gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e che sono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore nominato dal Sindaco. I volontari saranno addestrati a cura del Comune.”