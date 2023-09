Via libera dalla Commissione Salute all’ARS al disegno di legge relativo alla “Istituzione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie”.

Il voto di oggi corona un lavoro di sintesi tra i diversi ddl presentati per giungere ad un testo coordinato. Ampliata a quasi 7 milioni e 400mila euro la copertura finanziaria con l’entrata regime del servizio a partire dall’1 gennaio 2024. Adesso la parola passa all’Assemblea per il varo definitivo della legge.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della VI Commissione Salute on. Giuseppe Laccoto: “Abbiamo il dovere di fornire strumenti adeguati per servizi sanitari sempre più moderni in riscontro alle esigenze che giungono dalle comunità. L’emergenza pandemica ha evidenziato la necessità di sostenere da un punto di vista mentale e relazionale tutte le fasce della popolazione, dai bambini agli adolescenti, dai giovani agli anziani alle persone più fragili. Con la figura dello psicologo di base, si mette a disposizione a livello territoriale una figura professionale di riferimento in grado di venire incontro alla crescente domanda di assistenza e supporto da parte dei cittadini”.