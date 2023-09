Tragedia a Torregrotta. Un uomo di circa cinquant’anni è precipitato nel vuoto da un’impalcatura, a quanto pare mentre stava effettuando lavori.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sul posto, a Scala Torregrotta, in una traversa della SS113, poco prima del ponte che segna il confine con il Comune di Valdina, sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Milazzo e della Stazione di Fondachello Valdina che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

L’uomo, T.M., è morto sul colpo. Non si è potuto far altro che constatarne purtroppo il decesso. FOTO: ARCHIVIO