La “Fenice Amaranto”, ex Reggina, sarà la 19^ squadre del girone I del campionato di serie D. L’ufficialità di quanto già abbondantemente previsto è giunta stamani con la pubblicazione del comunicato da parte della LND.

Modificato dunque il calendario del girone I, quello in cui militano le due formazioni messinesi, Nuova Igea Virtus e Città di Sant’Agata.

Le variazioni, che introducono un turno di riposto di una squadra per ogni giornata, vedranno nella seconda giornata la trasferta dei barcellonesi sul campo del Lamezia Terme e non più a Ragusa come originariamente previsto. La compagine allenata da Pasquale Ferrara giocherà contro i reggini nella 19^ ed ultima giornata, all’andata il 20 dicembre al “Granillo”, al ritorno il 5 maggio al “D’Alcontres-Barone”.

Anche il Città di Sant’Agata cambia il proprio avversario per la seconda giornata, con la visita al “Fresina” della Vibonese al posto del Trapani. Santagatesi contro i reggini alla 9^ giornata, andata il 22 ottobre a Reggio Calabria, ritorno il 18 febbraio a Sant’Agata Militello.

Cambia anche la data del derby messinese tra Città di Sant’Agata e Nuova Igea Virtus, che si giocherà alla 9^ giornata, all’andata al “Fresina” il prossimo 15 ottobre ed al ritorno al “D’Alcontres-Barone” l’11 febbraio.

FOTO: Facebook Reggina 1914