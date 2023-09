Venti di bufera soffiano sull’Asp di Messina. A finire al centro della tempesta, proprio alla Vigilia delle nomine dei vertici delle aziende sanitarie da parte della Regione, è stato l’attuale commissario dell’Asp Bernardo Alagna.

Come riporta il quotidiano Gazzetta del Sud, la Procura avrebbe avanzato richiesta di misura interdittiva con l’accusa di corruzione. E nell’indagine della magistratura inquirente di palazzo Piacentini sarebbero coinvolti altri quattro medici.

Domani è atteso il faccia a faccia con il gip Ornella Pastore che dovrà valutare se accordare o meno la sospensione dal servizio per alcuni mesi, a carico dell’attuale commissario dell’Asp Alagna e degli altri quattro medici. L’ipotesi di corruzione contestata ad Alagna parte dalla sua nomina nel novembre del 2020 dall’allora dg La Paglia come direttore sanitario dell’Asp.

Una nomina che, secondo la Procura, sarebbe stata effettuata su pressione politica e condizionamento di un parlamentare di primo piano della nostra provincia. Il politico in questione non figurerebbe tra gli indagati, almeno non in questo filone d’inchiesta.

Al centro dell’indagine, sempre come riporta ancora il quotidiano messinese, ci sarebbero quattro medici che, in questo caso, sono già stati iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di truffa.