Ennesimo traguardo per l’edilizia luciese. È stato inaugurato ieri il “Centro Mela”, un luogo in cui i bambini e le loro famiglie potranno passare del tempo divertendosi.

Uno spazio rivisitato e progettato a misura di bambino, per permettere ai piccoli luciesi di potersi esprimere e poter passare del tempo di qualità. Alla presenza dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale lo svelamento della targa ha sancito la nuova vita della struttura sita in contrada misericordia. “Una struttura fatiscente, -dichiarano dall’Amministrazione- abbandonata, inutilizzabile ed in vendita, che con grande impegno ed entusiasmo abbiamo riqualificato e restituito alla comunità luciese. Ora, questa struttura riportata alla vita sarà un luogo dove i nostri bambini potranno imparare, crescere e giocare in un ambiente sicuro e stimolante, contribuendo al benessere della nostra comunità. Orgogliosi d’aver donato un gioiellino alle generazioni presenti e future.”