Un campo di alte pressioni sulla Sicilia garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. I cieli rimangono sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Temperature ancora sopra le medie del periodo. I venti spireranno deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Per quanto riguarda i mari, Tirreno e Ionio da quasi calmo a poco mosso.