Arriva in Italia la cosiddetta formica di fuoco, una delle specie più invasive al mondo. In Sicilia, vicino Siracusa, sono stati avvistati 88 nidi. Si tratta del primo avvistamento ufficiale in Europa.

L’allarme arriva dallo studio pubblicato sulla rivista Current Biology, guidata dall’Istituto spagnolo di Biologia evoluzionistica. Hanno collaborato Università di Parma e Università di Catania. Conosciuta anche come formica guerriera, la specie Solenopsis invicta può diffondersi in maniera estremamente rapida, impattando su agricoltura, ecosistemi e salute umana.

«I principali tipi di danni per l’uomo riguardano le apparecchiature elettriche e di comunicazione, e l’agricoltura», dice all’ANSA Mattia Menchetti dell’Ibe, che ha guidato lo studio. Questa specie di formiche «ha anche un importante impatto sugli ecosistemi naturali: è infatti un predatore generalista, e nei luoghi in cui si insedia causa la diminuzione della diversità di invertebrati e piccoli vertebrati. Inoltre – aggiunge il ricercatore italiano – grazie al veleno contenuto nel loro aculeo e alle colonie che possono raggiungere centinaia di migliaia di individui, possono avere un impatto anche su animali giovani, deboli, o malati».