Il programma del più grande evento per il sud Italia su innovazione e digitalizzazione sarà ospitato dalla città di Messina, dove le grandi aziende di big tech si ritroveranno il 14 e 15 settembre prossimi, al Palacultura “Antonello”, per accendere i riflettori sulla digitalizzazione e l’open Innovation.

Sarà occasione per riunire speaker di livello, storie di successo e top manager per ispirare e coinvolgere l’opinione pubblica sui nuovi trend dell’innovazione e del mondo start up, dalla trasformazione digitale alla cultura, turismo 3.0 e south working.

I dettagli del programma di “Sud Innovation Summit” sono stati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa ospitata nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca. All’incontro non poteva mancare l’imprenditore messinese Roberto Ruggeri, nonché fondatore dell’iniziativa, promossa per posizionare Messina nella cartina geografica delle città dell’innovazione.

All’incontro con la stampa presente anche la presidente provinciale Unicef per il Comitato di Messina, Angela Rizzo Faranda. Durante il Sud Innovation Summit, infatti, grazie alle donazioni volontarie dei presenti, verrà sostenuto un importante progetto in favore della lotta alla malnutrizione infantile, che colpisce almeno 13,6 milioni di bambini sotto i 5 anni.