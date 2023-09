Galati Mamertino – I nuovi arrivi della stagione 2023/2024 del Città di Galati sono andati tutti in campo, nella prima giornata del Campionato di Promozione Girone B disputata al campo sportivo “Salvatore Lentini” di Mistretta.

Si tratta di Manuel Spasaro, Simone Crimaldi, Francesco Lupica, Peppe Bontempo e Giuseppe Samuel Parafioriti, che hanno disputato il primo match stagionale contro il Città di Mistretta, conclusosi in pareggio per 1-1. Per molti di loro è stato un esordio e hanno tutti avuto l’occasione di calcare il terreno di gioco.

L’attaccante Manuel Spasaro proviene dalla Mamertina, altra formazione di Galati Mamertino appena ripescata in Seconda Categoria, e ha già segnato una rete alla prima uscita stagionale, quando ha siglato un gol nel 3-0 rifilato al Gioiosa, nell’andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”. Il portiere Simone Crimaldi è stato protagonista di almeno 3 splendide parate contro il Città di Mistretta, mentre Giuseppe Samuel Parafioriti proviene dalla Sfarandina, dove ha disputato lo scorso Campionato di Prima Categoria. Peppe Bontempo ha sostituito ad inizio ripresa l’acciaccato centrocampista Basilio Campisi, destreggiandosi bene e giocando una buona partita all’esordio in Promozione, mentre Francesco Lupica è entrato nel finale di gara.