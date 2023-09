L’Urega di Messina ha ultimato le procedure di gara per l’appalto del servizio rifiuti di otto comuni della zona tirrenico nebroidea, messo a bando dalla SRR Messina Provincia.

Un affidamento per sette anni, per complessivi 20,2 milioni di euro a base d’asta, suddiviso in tre lotti, comprensivo di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, differenziati e non, ed il trasferimento agli impianti di destinazione, gestione delle strutture e dei servizi di logistica della fase di raccolta, il lavaggio, spazzamento e scerbamento stradale, lo svuotamento dei cestelli ed il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, oltre a vari servizi opzionali.

All’esito dell’apertura delle buste con le offerte tecniche ed economiche, per il lotto numero 1, relativo al comune di Rodì Milici, l’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata quella dell’impresa “Siculcoop srl” di Rometta, con 99 punti ed un ribasso del 4.25% per un importo pari a 872.028,76 euro. Seconda in graduatoria la “Caruter srl”.

Per il secondo lotto, nei comuni di Capri Leone, Caronia, Ficarra, Torrenova, e San Salvatore di Fitalia, la proposta migliore è quella dell’impresa “Traina srl” di Cammarata, che ha ottenuto 87.55 punti, offrendo un ribasso pari al 9.99%, per un importo di 10.788.193,15 euro. Seconda in graduatoria la Gilma srl.

La stessa ditta “Traina” è risultato prima in graduatoria anche per il terzo lotto, nei comuni di Reitano e Santo Stefano di Camastra, con 96.77 punti, per un ribasso del 8.99% ed un importo pari a 6.730.414,06 euro. Seconda in graduatoria la “Progitec srl”.

La commissione di gara dell’Urega, presieduta dall’avvocato Alessandro Pruiti Ciarello, ha quindi redatto la proposta di aggiudicazione trasmettendo gli atti alla SRR Messina provincia per le determinazioni di competenza e l’assegnazione definitiva dell’appalto.