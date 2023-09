Apertura dell’anno scolastico a Sant’Agata Militello con l’inaugurazione del plesso delle scuole elementari “Capuana”, che riapre dopo due anni di lavori di adeguamento. Al taglio del nastro la dirigente dell’istituto comprensivo “Cesareo” Angela Marciante ed il sindaco Bruno Mancuso che, insieme all’assessore all’istruzione Ilaria Pulejo, ha espresso l’augurio di buon inizio della attività scolastiche. Di seguito il messaggio del sindaco:

“Iniziamo con gioia un nuovo anno scolastico, un nuovo cammino che ci apprestiamo a vivere assieme ai nostri alunni, alle famiglie, agli insegnanti ed al personale scolastico tutto. Insieme all’assessore Ilaria Pulejo e a nome dell’amministrazione tutta, diamo un benvenuto al nuovo dirigente del 2°Istituto comprensivo “Marconi” professor Antonino Macula, un caro buon inizio alla dirigente del 1° Istituto comprensivo “Cesareo”, professoressa Angela Marciante, buon inizio ai dirigenti degli istituti superiori, ai docenti, al personale scolastico ed a tutti i nostri cari allievi. Il nostro proposito, per questo nuovo anno scolastico, è proseguire e potenziare quel rapporto di collaborazione e reciproco supporto già avviato con i dirigenti scolastici che, negli anni passati, ha rappresentato un punto di forza anche nelle situazioni più complicate.

Una proficua sinergia che, tra gli altri, ci ha permesso di raggiungere il traguardo fondamentale della riapertura della nostra scuola “Capuana”. Con grande sforzo ed impegno, districandoci tra innumerevoli criticità burocratiche, economiche e non solo, siamo riusciti a giungere alla riapertura questa mattina dello storico e prezioso plesso per consentire l’avvio dell’anno scolastico nei nuovi locali, oggetto di lavori di adeguamento che hanno rappresentato l’ultimo step in ordine di tempo di un progressivo rinnovamento dell’intera struttura.

Un risultato importante che si aggiunge alle opere attualmente in corso e di prossima ultimazione in altri plessi cittadini, nell’ottica della prosecuzione di un piano continuo di miglioramento delle condizioni strutturali delle nostre scuole, testimonianza della costante attenzione alle esigenze dei nostri giovanissimi alunni e studenti e degli operatori tutti.

Siamo dunque pronti ad affrontare questo nuovo anno scolastico con sempre maggiore passione e dedizione, assicurando un dialogo costante e la completa disponibilità per le necessità che man mano si presenteranno, nella convinzione che lavorando di squadra, amministrazione ed uffici, istituzioni scolastiche e famiglie, possiamo aumentare sempre più gli standard di qualità, garantendo ai nostri alunni le condizioni migliori possibili per accompagnarli e sostenerli nella loro entusiasmante, straordinaria e fondamentale avventura formativa. Buon anno scolastico a tutti !!!”.