Sono stati presentati gli eventi di trekking esperienziale, con un tour gratuito sui Nebrodi, che si svolgeranno dal 7 al 29 Ottobre 2023 nei 10 Comuni inseriti nel progetto “Nebrodi Ospitalità Diffusa”.

La partenza per tutte le mete avverrà dalla Piazza di Rocca di Capri Leone alle ore 7:30, mentre l’arrivo al punto di inizio trekking sarà tra le ore 8:00 e le 8:30, con lo spostamento in navetta. Alle 13:00 sarà possibile degustare i prodotti tipici del posto a pranzo e alle 19:00 ci sarà il rientro. Gli organizzatori informano che gli orari e le date possono variare in base alle condizioni metereologiche (pioggia o neve); la conferma sarà garantita in base al numero di adesione dei partecipanti, con un massimo di 10 partecipanti per ciascuna esperienza.

Gli appuntamenti prenderanno il via Sabato 7 Ottobre nei Comuni di Floresta e Ucria. Nella mattinata si terranno un incontro esperienziale con i pastori, il trekking micologico e la raccolta dei funghi; poi ci sarà anche una passeggiata suggestiva per le vie del centro storico, tra storia, cultura e gastronomia.

Domenica 8 Ottobre saranno protagonisti i paesi di Frazzanò e San Marco d’Alunzio. L’incontro esperienziale avrà il titolo “Cunti ‘nta cucina“, un’esperienza per scoprire le ricette segrete della cucina dei Nebrodi; i partecipanti avranno l’opportunità di cucinare piatti unici, con l’aiuto di esperti del settore. Il trekking si terrà costeggiando un torrente, circondato da specie tipiche di arbusteto, come la ginestra odorosa e spinosa; proseguendo si raggiungerà una cava abbandonata, dove veniva estratto il famoso rosso di “San Marco“, una roccia a composizione calcarea. Alla fine si giungerà al convento di San Filippo di Agira; è prevista la visita al convento e seguirà la visita del centro storico di San Marco, che è ricco di chiese di notevole interesse storico.

Sabato 14 Ottobre si arriverà nei Comuni di Galati Mamertino e Longi. L’incontro esperienziale si baserà sulle api e la smielatura, con la visita alla ditta Emanuele (visita dell’azienda e del laboratorio); sarà spiegata come avviene la smielatura, con particolare attenzione ai vari tipi di miele e scoprendo la famosa “Ape Nera Sicula“, oggi presidio Slow Food. Il trekking sarà lungo un suggestivo sentiero alla scoperta di due meraviglie del Parco dei Nebrodi: il Bosco di Mangalaviti e il Lago Biviere.

Domenica 15 Ottobre sarà la volta dei paesi di San Salvatore di Fitalia e Mirto. L’incontro esperienziale si terrà in un piccolo laboratorio di trasformazione delle nocciole in pasta reale; il trekking sarà nei noccioleti, dove si potrà godere dei profumi della terra dei Nebrodi, e negli uliveti, scoprendo le tecniche di raccolta delle olive dall’antichità ai giorni nostri.

Infine Domenica 29 Ottobre si concluderanno gli incontri esperienziali e il trekking nei Comuni di Capri Leone e Ficarra. Sarà protagonista un laboratorio con un artigiano scalpellino della pietra; poi ci sarà l’esperienza del “peculio”, consistente in un ammasso di cereali da cui i contadini prelevano una certa quantità di grano sufficiente alla semina che veniva restituita, con gli interessi, al momento in cui veniva effettuato il raccolto. Poi ci sarà la scoperta di un piccolo laboratorio di trasformazione degli agrumi, con il trekking all’interno dei giardini di agrumi.