Angelo Faraci, giovane attore, regista, autore, produttore pluripremiato con i territori dell’hinterland di Messina e della Sicilia, classe 1989, Palermitano di nascita, Messinese di adozione, scommette nuovamente sui Nebrodi dopo i successi con S. Angelo di Brolo e Montalbano Elicona.

La scelta per questo nuovo progetto è il suggestivo e affascinante Borgo di Ficarra con un cortometraggio (in Concorso Rai e per i Festival Internazionali) avvincente, incentrato sul Sociale, in particolare sul rapporto uomo-natura.

Per la sceneggiatura di Rosaria Lo Porto, la regia di Angelo Faraci e la Produzione Ancora Cinematografica; il Cast avrà una rosa di volti noti del panorama Italiano Cinematografico ed un grande nome del Cinema noto che sarà svelato nei prossimi giorni.

Il cast arriverà a Ficarra il 17 settembre e le riprese proseguiranno dal 18 al 21 settembre.

L’Amministrazione Comunale entusiasta del progetto, accoglierà la Realtà Cinematografica supportandola nella logistica delle riprese condividendo la volontà del regista Faraci, Ambasciatore Isolano, di valorizzare con successo la Sicilia incrementando il Turismo ed il Territorio Nebroideo.

Un’opportunità speciale quindi, per il piccolo borgo ed i suoi abitanti che saranno coinvolti in alcune delle scene principali.