Da oltre un mese e mezzo il 61enne è ricoverato in mezzo a ingenti misure di sicurezza. Nell’ospedale aquilano è giunto dal carcere di massima sicurezza dove era stato trasferito subito dopo il suo arresto in regime di 41 bis.

L’intervento è perfettamente riuscito, ma il tumore al colon che affligge l’ex superlatitante è ormai a uno stadio avanzato. Per questo motivo, il ricovero da una settimana nella cella del reparto per detenuti dell’Ospedale San Salvatore de L’Aquila.

Secondo quanto riporta ANSA, Messina Denaro è sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione parentelare per il sostegno fisico. Le condizioni non sarebbero compatibili al momento con la detenzione in carcere e nell’istituto di pena non c’è una struttura sanitaria adeguata.