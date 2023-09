Un fatto che risale ormai a più di un mese fa, ma che è rimasto fermamente impresso nella memoria di una nostra lettrice che ha voluto inviarci il suo personale racconto di un salvataggio in mare, avvenuto a Capo d’Orlando.

La donna, una stimata professionista che trascorre le sue vacanze estive sulla costa Orlandina, ci ha raccontato quanto ha isto con i suoi occhi e spiega: “Dubiterei anch’io se non fosse così vivido in me il ricordo di un fatto avvenuto il 7 agosto scorso nella spiaggia di Capo d’Orlando (ingresso 40). Forse è per questo motivo che da allora leggo con avidità le cronache dei salvataggi in mare da parte di vacanzieri comuni che salvano occasionalmente qualcuno. Sono un’antropologa che da anni frequenta le vostre stupende coste. Da giorni mi chiedo cosa spinga un uomo a rischiare la propria vita per salvarne un’altra, magari una persona sconosciuta. Coraggio, altruismo, empatia? Cosa cambia nella vita di un uomo che ne salva un altro!”.

Ed è per questo che ha deciso di raccontare alla nostra redazione e ai nostri lettori “la storia di Andrea che, da anni, come me e tanti altri vacanzieri, frequenta le coste di Capo d’Orlando con la sua famiglia”. Andrea “È un finanziere di origini sarde che vive e lavora a Palermo. Presso la scala 40, Andrea non passa mai inosservato, non tanto per il fisico palestrato, i tatuaggi, l’abbronzatura e gli occhi verdissimi ma per la solarità contagiosa e l’altruismo: l’ho sempre visto aiutare qualcuno in difficoltà con l’ombrellone, la sedia a rotelle o un passeggino…”.

Quindi il racconto di quanto accaduto in quella giornata: “La mattina del 7 mi trovavo in spiaggia, il mare era almeno forza 5, c’ era bandiera rossa ma, nonostante questo, la spiaggia era affollata. Anche Andrea era lì con la moglie, il figlio e un gruppo di amici. Un giovane ragazzo ( poi ho saputo che aveva 20 anni) si è tuffato in mare. Io ero sugli scogli con un’amica e lo guardavamo. Dopo 5 minuti lo vedevamo nuotare ma era in difficoltà, capivamo che cercava invano di avvicinarsi a riva perché le onde lo trascinavano lontano: non chiedeva aiuto ai due amici che erano con lui e che lo guardavano immobili dalla riva non sapendo come aiutarlo. Dopo qualche secondo ho visto il finanziere tuffarsi in mare. La moglie, il figlio e gli amici sono andati a riva. Il ragazzo era stremato: andava sott’ acqua ma Andrea lo riportava fuori tenendolo a galla nonostante fosse almeno 20 cm più basso di quel ragazzo che ormai era stremato. Il bagnino di un lido vicino ha lanciato una ciambella che ha colpito la mano di Andrea. Lui l’ ha subito afferrata con forza mettendo in salvo il ragazzo trascinandolo a riva. Andrea aveva le mani insanguinate, ho chiesto se avessero bisogno di aiuto. Il ragazzo si è appoggiato sul finanziere abbracciandolo.

Con un filo di voce gli ha detto: “mi hai salvato la vita, non dimenticherò mai la tua voce che cercava di calmarmi!”. Ho accompagnato il ragazzo dai suoi amici e mi ha detto che a un certo punto ha chiesto ad Andrea di tornare a riva perché voleva arrendersi sicuro di non farcela, ma il finanziere gli ha risposto che sarebbero usciti assieme! Così è stato. Alla luce di quanto successo credo che la bellezza di questo gesto spieghi quale sia lo scopo della vita: le decisioni devono essere prese con coraggio, distacco e talvolta con una certa dose di follia. Non la follia che distrugge, bensì quella che conduce l’essere umano a compiere il passo al di là dei propri limiti! Mi piacerebbe che faceste conoscere quanto accaduto“.