11 settembre 2001, per non dimenticare. Il ricordo di Mark e Yvette da New York – VIDEO

La coppia, di origini italiane, si sarebbe dovuta sposata il 30 settembre 2001, ma 20 giorni prima l'attacco alle Torri Gemelle

Mark Lipari ed Yvette Mugnano avevano fissato la data del proprio matrimonio il 30 settembre 2001 con cerimonia proprio nei pressi delle Torre Gemelle. L’11 settembre l’attacco terroristico che ha sconvolto il pianeta. 2.996 morti ed il crollo di un simbolo non soltanto per gli USA. È mattina, qualcuno si è svegliato da poco, quando sta per accadere qualcosa di imprevedibile: il volo della American Airlines 11, in viaggio da Boston a Los Angeles, centra una delle Twin Towers, simbolo di New York, alle 8:46. Diciassette minuti dopo, alle 9:03, il volo 175 della medesima compagnia, si schianta sulla Torre Sud. Per non dimenticare una data che ha cambiato il pianeta e le troppe vittime cadute nell’attacco terroristico abbiamo voluto realizzare un reportage centrato sul ricordo di una coppia di italo americani.

Mark Lipari, figlio dell'orlandino Antonio che tanti anni fa decise di trasferirsi a New York. Yvette Mugnano, la moglie, di origini campane, nei pressi di Avellino, Torella, sono nati e cresciuti nella grande mela e ci raccontano la loro incredibile esperienza legata ad una data che è entrata nella storia.

